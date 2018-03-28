В Берёзовском вместе с надворными постройками сгорел грузовой «МАЗ»

09:40 | 30.03.2018

Сегодня ночью в Берёзовском сгорели надворные постройки частного жилого дома и грузовой автомобиль «МАЗ».



Сообщение о пожаре поступило в 03:45. К месту происшествия выехали 2 единицы техники и 5 человек личного состава подразделений МЧС.



Уже через полчаса открытое горение было ликвидировано, а вот проливка и разбор сгоревшего, продолжались до 8 часов утра.



Фото: rostov.ru