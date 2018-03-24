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Новости дня


10:40 | 26.03.2018

ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 23 по 25 марта 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, с 23 по 25 марта произошло 9 ДТП с пострадавшими, 2 человека погибли, в том числе 1 ребёнок, ещё 12 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 ребёнок.

Так, 23 марта в 16:50 в Каменске-Уральском на улице Шестакова водитель автомобиля «Мицубиси-Лансер», в состоянии опьянения, двигаясь по ул. Суворова со стороны ул. Каменская в сторону ул. 4-й Пятилетки, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Лада-217030», который двигался на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада-217030» получил травмы: перелом костей таза, травматический шок, госпитализирован в ГБ г. К.-Уральский. Пассажир автомобиля «Лада-217030», мужчина 1996 года рождения, получил травмы: ушиб передней брюшной стенки, назначено амбулаторное лечение.

24 марта в 21:29 на 53-м км автодороги Екатеринбург — Полевской водитель автомобиля «Лада XRAY», следуя со стороны г. Екатеринбурга в сторону г. Полевской, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем МАН TGA 18350.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» скончался на месте.

24 марта в 04:05 в Екатеринбурге у дома № 17 на ул. Марата неустановленный водитель на неустановленной автомашине, при неизвестных обстоятельствах, двигаясь по ул. Халтурина со стороны ул. Опалихинской в сторону ул. Таватуйской, допустил наезд на пешехода, находящегося на правой полосе попутного направления.

В результате ДТП пешеход, мужчина 1987 г. р., госпитализирован в ГКБ № 23, диагноз: ЧМТ, кома 2-й степени.

24 марта в 07:30 на 24-м км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск водитель автомашины «Ниссан-Патрол», следуя со стороны г. Режа, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил выезд на полосу встречного движения, касательное столкновение со встречным автобусом «Мерседес 22360С» и лобовое столкновение со встречной автомашиной БМВ-3161.

В результате ДТП водитель автомашины «Ниссан-Патрол» получил травмы: СГМ, ушибленную рану головы. Водитель автомашины БМВ-3161 госпитализирован в ЦГБ г. Березовский, диагноз: перелом тела подвздошной кости справа без смещения, ушиб грудной клетки, ссадина лба, ушибленные раны обоих коленных суставов.

24 марта в 17:40 в Первоуральске на бульваре Юности водитель автомашины «Хонда-Фит», двигаясь по внутриквартальному проезду, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пешеход, мужчина 1958 г. р., госпитализирован в ГБУЗ СО ГБ г. Первоуральска, диагноз: перелом обеих костей правой голени, ссадины лица.

25 марта в 18:00 на 3-м км автодороги Арамиль — Андреевка женщина — водитель автомашины «Киа-Спортейдж», двигаясь со стороны Арамиля в сторону Сысерти, допустила наезд на пешехода, который двигался по правой обочине, после чего допустила съезд с проезжей части дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пешеход, подросток 2002 г. р., от полученных травм скончался.

Водитель автомашины «Киа-Спортейдж» получила травмы: ЗЧМТ, СГМ, ушиб правого бедра, доставлена в ГБ г. Арамиль. Пассажир автомашины «Киа-Спортейдж», мужчина 1980 г. р., получил травмы: ОЧМТ, СГМ, рваная рана височной области, доставлен в ГБ г. Арамиль.

25 марта в 13:00 на 69-м км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск водитель автомашины ВАЗ-21140, двигаясь со стороны г. Екатеринбурга в сторону г. Режа, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Киа-Спортейдж», которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-21140 получил травмы: тупую травму живота, ссадины лица, ушиб грудной клетки, назначено амбулаторное лечение. Пассажир автомашины «Киа-Спортейдж», мальчик 2012 г. р., получил травмы: ЗЧМТ, СГМ, ссадины лица, назначено амбулаторное лечение.

Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

© «Вечерние Ведомости»

 


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