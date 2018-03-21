В Первоуральске у должника арестовали автомобиль и коллекцию оружия

10:35 | 23.03.2018

Житель Первоуральска поплатился своим имуществом за долги по налогам и штрафам ГИБДД. Мужчина долгое время уклонялся от уплаты задолженности: ему ограничили выезд за пределы РФ, кроме того, арестовали расчетные счета, а также коллекцию ружей: Mossberg, Gustav Genschow & Co, Browning BAR II, ОПСКС, «Биатлон 7-2 КО».



В настоящее время арестован также автомобиль должника — «Мерседес-Бенц GL 350 CDI», который мужчина пытался скрыть от судебных приставов. Машина была обнаружена и арестована в ходе совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД. Транспортное средство помещено на ответственное хранение на специализированную стоянку. Если задолженность не будет погашена, автомобиль продадут на торгах.





Фото: modern-news.su