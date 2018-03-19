Заместитель председателя Следственного комитета России проведёт приём граждан в Екатеринбурге

16:34 | 20.03.2018

Завтра, 21 марта, в Екатеринбурге проведёт личный приём заместитель председателя Следственного комитета России генерал-лейтенант юстиции Илья Валерьевич Лазутов.



Начнётся прием в 10 часов утра, однако попадут на него только те, кто предварительно записался.



Прием будет проводиться в помещении Следственного управления СКР по Свердловской области по адресу ул. Щорса, 18. Получить дополнительную информацию можно по телефонам 8 (343) 297-71-72 (в рабочие часы) и 8 (343) 297-71-61 (круглосуточно).



Фото: сайт Следственного комитета РФ