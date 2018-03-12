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09:05 | 14.03.2018
Сотрудникам завода в Серове выплатили 3 млн долгов после вмешательства СКР
Долги копились с января 2016 по декабрь 2017 года. Без зарплат работали 52 сотрудника. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда). Ответственность по этой статье — до 3 лет.
«При этом следует отметить, что для лиц, впервые совершивших преступление небольшой или средней тяжести (к которым и относятся деяния, предусмотренные ст. 145.1 УК РФ), предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, также возможно прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. Для этого, в частности, необходимо, чтобы привлекаемое к ответственности лицо возместило ущерб (в данном случае — полностью погасило задолженность по заработной плате) или иным образом загладило вред, причинённый преступлением», — пишет пресс-служба ведомства, что и было сделано.
© «Вечерние Ведомости»
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