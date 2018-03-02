Рубрика: Новости дня
12:38 | 4.03.2018
Жительница Новосибирска показала танец со своей собакой на соревнованиях в Свердловской области
3 марта в Екатеринбурге впервые провели региональные официальные соревнования в данном направлении. Судьёй конкурса выступила москвичка Полина Ильина, которая является многократным европейским мировым чемпионом. Её впечатлили своими талантами более 50 пар из некоторых областей России. Наиболее ярким стало выступление хозяйки со своим 5-летним бордер-колли.
Юлия рассказала, что Альфа является собакой ее мужа. Они тренируются уже год, а участие в различных конкурсах принимают полгода.
Для мотивации обучения трюкам Альфа получает различные игрушки, похвалы и, конечно же, поощрения в виде лакомств. Юлия отметила, что собака любит плотно поесть, поэтому согласна работать и за сухой корм, и за обычное мясо.
Фото: vmiresobak.com
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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