Сегодня утром в Екатеринбурге произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

20:36 | 27.02.2018

Сегодня утром в Екатеринбурге на 22-м километре ЕКАД столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали три человека. Виновника ДТП сейчас разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.



По предварительной информации, красный грузовик въехал в автомобиль «Рено», который в этот момент двигался в попутном направлении — от удара легковой автомобиль оказался на встречной полосе, где врезался в металлическое ограждение. Под замес попал и водитель ВАЗа, который двигался во встречном направлении.



В результате ДТП пострадали водитель «Рено», пассажир этого автомобиля, а также водитель ВАЗа. При этом водитель грузовика, въехавший в «Рено», скрылся с места происшествия.



По информации пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, по данному происшествию проводится проверка.



Фото: УГИБДД по Свердловской области