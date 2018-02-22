Свердловское УФСБ отмечает 100-летний юбилей

16:12 | 24.02.2018

Сегодня, 24 февраля, празднуется юбилей – 100 лет со дня создания в Свердловской области органов госбезопасности. В этот день в 1918 году в Екатеринбурге была создана первая на Урале Чрезвычайная Комиссия. К осени 1918 г. ЧК были созданы во всех крупных городах Среднего Урала: Верхотурье, Камышлове, Красноуфимске, Невьянске, Нижнем Тагиле.



Как сообщили veved.ru в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области, в Управлении 22 числа состоялось торжественное собрание, посвященное памятной дате. Отличившиеся сотрудники и ветераны были награждены за заслуги.



Отметим, что в этом году сотрудникам УФСБ предстоит сдать серьезный экзамен на «профпригодность» – в июне в Екатеринбурге пройдет четыре матча Чемпионата мира по футболу и обеспечение безопасности болельщиков является одним из приоритетов.



Редакция veved.ru поздравляет сотрудников УФСБ России по Свердловской области с памятной датой и желает крепкого здоровья, счастья, успехов в профессиональной деятельности по обеспечению безопасности нашей Родины!