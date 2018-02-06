Хоккеисты УГГУ выиграли турнир среди университетских команд России, США и Европы

Команда Уральского государственного горного университета выиграла Кубок мира по университетскому хоккею.Соревнования проходили с 2 по 5 января в Словакии и Польше. За главную награду боролись команды России, США и Европы. В финале уральцы разгромили американцев со счетом 6:1.«Америка играет жестко, европейцы делают ставку на комбинационный хоккей, но каких-то особых преимущества у команд нет. Победа далась нам тяжело — все-таки турнир собрал сильнейших игроков трех студенческих лиг. Но наш дух не сломить — поэтому мы победили. Тем более что каждый игрок представлял родную страну, город, университет: мы чувствовали свою ответственность», — поделился лидер команды УГГУ Андрей Великанов.В настоящее время команда УГГУ является действующим чемпионом Студенческой хоккейной лиги.