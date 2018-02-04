Администрация Нижнего Тагила пыталась выселить из квартиры сироту с ребенком

17:41 | 5.02.2018

Прокуратура через суд добилась отмены решения администрации Нижнего Тагила об отказе предоставить жилье сироте, имеющей несовершеннолетнего ребенка.



Девушка относится к категории граждан, оставшихся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей. После обращения в 2001 году в администрацию города ей была предоставлена квартира по срочному договору аренды. После истечения срока от девушки потребовали выселиться из жилья. Основанием послужило то, что девушка является воспитанницей детского дома, расположенного в другом муниципальном образовании.



Права заявительницы защитила прокуратура. Ведомство предъявило встречный иск администрации с требованием предоставить девушке жилье на условиях социального найма. Суд принял сторону сироты и удовлетворил требования прокуратуры.





Фото: riabir.ru