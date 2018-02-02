Феликс Бадаев стал новым советником Евгения Куйвашева

13:54 | 5.02.2018

Евгений Куйвашев назначил бывшего главврача Свердловской областной клинической больницы № 1 Феликса Бадаева своим советником.



Как советник главы региона Феликс Бадаев будет курировать создание медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга.



На встрече Евгений Куйвашев поблагодарил Бадаева за добросовестный многолетний труд на благо области и поставил перед ним новые задачи.



«Теперь вам предстоит включиться в очень важный проект, который мы реализуем вместе с компанией „Ренова“, — медицинский кластер. Кроме того, на вас также еще лежит общественно важная работа — это медицинская палата, которую вы возглавляете. Для меня, как губернатора, мнение членов палаты очень важно при выработке решений по развитию здравоохранения», — сказал Евгений Куйвашев.



В свою очередь Феликс Бадаев поблагодарил губернатора за оказанное доверие и отметил важность поставленных перед ним задач.



«Медицинский кластер, которым мне предстоит заниматься, — это, по сути, основа развития здравоохранения всего региона. В него войдут и медицинский университет, и клинические базы, и научно-исследовательские институты. Это объединение научной, учебной и врачебной практики для достижения главной цели — сохранения здоровья жителей Свердловской области. Это глобальный проект. Мы занимали одно из ведущих мест по уровню здравоохранения в Российской Федерации. И мы его практически не утеряли, но его нужно постоянно поддерживать. Создание такого кластера направлено на решение этой непростой задачи», — сказал он.



Фото: Департамент информационной политики Свердловской области