Сборная России по мини-футболу выступит в плей-офф с новым капитаном из Екатеринбурга

13:28 | 4.02.2018

Сборная России с новым капитаном, которым стал игрок екатеринбуржской «Синары» Сергей Абрамов, сыграла вничью с командой Казахстана. Матч группового этапа чемпионата Европы закончился со счётом 1:1.



Во время матча отличился Эдер Лима – он забил уже на второй минуте. После этого встреча проходила с большим преимуществом россиян, но в одной из контратак команда Казахстана сумела сравнять счёт.



Ничья позволила команде Сергея Скоровича выйти в четвертьфинал со второго места в группе. Соперниками сборной России станет сборная Словении. Игра намечена на 5 февраля.





Фото: ffmo.ru