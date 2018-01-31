В Екатеринбурге наркоман, укравший 32 велосипеда, попал на скамью подсудимых

12:44 | 1.02.2018

В Кировский райсуд поступило уголовное дело против екатеринбуржца, обвиняемого в серии краж и хранении наркотиков, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



По версии следствия, с апреля по июнь прошлого года он угнал от магазинов, ТЦ, вузов и школ 32 велосипеда (срезал противоугонные тросы). Общий ущерб составил 454 тысячи рублей.



Его обвиняют по целому букету статей: кража, покушение на кражу (два байка ему украсть не удалось), а также хранение наркотиков в крупном размере.