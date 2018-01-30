Гостиницы Екатеринбурга и метрополитен готовы к ЧМ-2018

21:48 | 31.01.2018

В связи с приближающимся чемпионатом мира на июнь 2018 года в Екатеринбурге забронировано уже 80–90 % номеров в гостиницах, при этом активнее всех бронируют номера жители Мексики и Франции, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.



Общий номерной фонд насчитывает примерно 11 тысяч мест. На чемпионат мира также планируют приехать египтяне, перуанцы, сенегальцы, уругвайцы, шведы и японцы.



Напомним, что летом 2018 года в рамках чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге сыграют восемь команд. К этому времени также изменятся часы работы метро. 21 июня (Франция — Перу) и 24 июня (Япония — Сенегал) метрополитен будет работать до двух ночи, а 27 июня (Мексика — Швеция) — до часу ночи. Однако изменения коснутся не всех игровых дней: 15 июня (Египет — Уругвай) метро будет работать в штатном режиме.



Фото: ss.sport-express.ru