Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 27 января 2018 года

13:20 | 28.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 27.01.2018г. до 08:00 28.01.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 118 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 73 преступных деяния. Из них: 2 разбоя, 4 грабежа, 29 краж чужого имущества, в том числе 3 квартирных, 16 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 5 сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.



За минувшие сутки на территории области проведено 17 мероприятий, в которых приняли участие порядка 1700 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 84 сотрудника полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области