В Екатеринбурге озвучат имена лауреатов Всероссийской литературной премии имени Бажова

10:21 | 24.01.2018

Имена лауреатов Всероссийской литературной премии имени П.П. Бажова станут известны 29 января. Жюри премии назовёт их на торжественной церемонии вручения, которая состоится в Камерном театре Музея писателей Урала в Екатеринбурге. Время начала церемонии — 16:00.



Организаторы подготовили несколько номинаций. Три номинации «Мастер»: «Мастер. Поэзия», «Мастер. Проза», «Мастер. Публицистика» — за книги или журнальные публикации поэзии, прозы, журналистики любой тематической направленности и любых жанровых форм. У четвёртой номинации — «Польза дела» — самый широкий диапазон: она вручается за осуществление проекта, направленного на развитие профессиональной литературы и пропаганды современной литературы.



За 18 лет лауреатами Премии им. П.П. Бажова стали более 100 человек, среди них ведущие российские писатели, учёные, историки-краеведы.



Напомним, что Всероссийская литературная премия имени Павла Петровича Бажова учреждена в 1999 году в ознаменование 120-летия со дня рождения писателя, в знак уважения его памяти и в целях стимулирования развития русской литературы, традиции русской классической словесности на основе национальных и общечеловеческих ценностей.



Фото: Премия им. П.П.Бажова