Инспекторы ГИБДД отогрели двух свердловчанок в служебной машине

19:43 | 23.01.2018

В крещенскую ночь, 19 января, когда на Урале бушевали лютые морозы, две жительницы Екатеринбурга на автомобиле «Хендай-Гетц» направлялись в поселок Новоуткинск, где намеревались окунуться в купель, но не доехали до места назначения — на 24-м километре трассы Первоуральск — Шаля сломалось сцепление. Женщины сами пытались себе помочь, останавливая проезжавших мимо водителей. Один из неравнодушных мужчин сообщил о случившемся ближайшему наряду ДПС.



Инспекторы ГИБДД Первоуральска отправились на выручку замерзающим женщинам и по приезде пересадили дам к себе в салон, чтобы согреть, угостили горячим чаем из термоса и по рации вызвали эвакуатор, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.



«Учитывая, что на территории Среднего Урала по-прежнему стоят крепкие морозы, специалисты рекомендуют в этот период не совершать длительных путешествий на машинах без крайней нужды. Наряды всех территориальных отделений ГИБДД в эти дни ориентированы руководством полицейского главка на оперативное оказание помощи людям, оказавшимся в трудной дорожной ситуации. Органы внутренних дел призывают автомобилистов не проезжать мимо чужой беды и своевременно сообщать о поломках на трассах по телефону единой экстренной службы 112 или по линии 02», — рекомендовал начальник пресс-службы полковник Валерий Горелых.



Фото настоящих мужчин из полиции предоставлено В.Н. Горелых