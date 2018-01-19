В Свердловской области ГИБДД может ограничить движение автобусов связи с морозами

11:48 | 22.01.2018

В ближайшие дни возможно ухудшение погодных условий и снижение температур, в связи с чем экипажи ДПС переводятся на режим постоянного патрулирования загородных трасс Свердловской области, сообщает отдел пропаганды ГИБДД региона.



Экипажи ДПС будут патрулировать автотрассы с целью выявления неисправных транспортных средств и оказания помощи их водителям. Особое внимание будет уделено транспорту, занимающемуся пассажирскими перевозками, в том числе детскими. При изменении погодных условий Госавтоинспекция будет принимать меры вплоть до ограничения движения пассажирского транспорта.



В Госавтоинспекции Свердловской области обращаются с просьбой ко всем водителям, передвигающимся по трассам Среднего Урала, при обнаружении автомобилей, стоящих с включенной аварийной сигнализацией, сообщить об этом либо по телефону 112, либо в дежурную часть УГИБДД по Свердловской области по телефону 8 (343) 2697-700 для оперативного выезда экипажей ДПС к месту происшествия.