В Екатеринбурге чиновники расчистили тараканью штаб-квартиру

Управляющий УК «ЖКХ Октябрьского района» Михаил Плешаков

Жителям дома на Малышева, 116, вернули газ. Сегодня администрация Октябрьского района организовала уборку «нехорошей» квартиры, в которой проживает пенсионерка Ольга Фролова. Полтора года женщина не дает провести в помещении проверку оборудования. Газовики отключили газ во всем подъезде, и люди были вынуждены 18 месяцев пользоваться электроплитками. Управляющая компания через суд добилась разрешения на доступ для специалистов, однако на этой неделе они не смогли попасть внутрь квартиры. Она оказалась до потолка завалена хламом и пищевыми отходами, по которым бегали полчища тараканов.Поскольку помещение находится на балансе города, управляющий УК «ЖКХ Октябрьского района» Михаил Плешаков направил письмо в администрацию района с просьбой провести уборку и обеспечить доступ к газовой плите. Уже через два дня клининговая служба прибыла на адрес. Работникам понадобилось почти 4 часа, чтобы освободить коридор и кухню — на свалку вывезли полный грузовик мусора, старой мебели, тряпок.Затем специалисты АО «Екатеринбурггаз» провели необходимые работы и пустили газ по стояку, ограничив его попадание в злополучную квартиру. Останется ли Ольга Фролова жить в этом доме или нет — решать администрации района. В судебном порядке чиновники могут добиться переселения женщины в общежитие за долги по ЖКХ и нарушение санитарных норм. Такая практика в Екатеринбурге существует, особенно активно идет выселение должников в Орджоникидзевском районе.«Я думаю, жителям стоит обязательно добиваться выселения таких соседей. Жить в таких условиях невозможно. Если квартира находится в соцнайме, то в первую очередь необходимо обращаться в администрацию города с требованием о выселении нарушителя. Управляющая компания может дать рекомендации, подсказать, как это лучше сделать, — говорит Михаил Плешаков. — Если «нехорошая» квартира находится в собственности, то нужно подать иск с требованием обязать ответчика привести жилище в соответствие санитарным нормам».