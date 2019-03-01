Анонсы событий на 5 марта

18:22 | 4.03.2019

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению 68-го Всероссийского слета туристов-лыжников на границе Европы и Азии.

68-й Всероссийский слёт туристов-лыжников на границе Европы и Азии пройдет с 7 по 11 марта 2019 года. Слет туристов-лыжников на границе Европы и Азии старейшее туристское мероприятие, которое проводится с 1952 года.

Заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких, председатель Федерации спортивного туризма Свердловской области Андрей Яговкин, профессор Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина Виктор Гроховский, заведующая кафедрой физического воспитания Уральского государственного педагогического университета Ирина Бахтина и студентка Института общественных наук Уральского государственного педагогического университета Ульяна Банникова расскажут о подготовке к проведению слета, о программе мероприятия, о географии участников.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная V Российско-итальянскому кинофестивалю RIFF в Екатеринбурге.

V Российско-итальянский кинофестиваль RIFF пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и более чем в 30 городах России с 14 ноября 2018 — 31 октября 2019.

Почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино, актер Фаусто Мария Шараппа, и.о. директора кинотеатра "Салют" Федор Кириллов и кинообозреватель Андрей Кулик анонсируют программу кинофестиваля, обсудят вопросы и перспективы культурного взаимодействия России и Италии.

Екатеринбургская премьера фильма "Сделано в Италии" пройдет 6 марта в кинотеатре "Салют" при поддержке Управления культуры Администрации Екатеринбурга. В столице Урала фильм представит исполнитель одной из самых ярких главных ролей – Фаусто Мария Шараппа. В его фильмографии – "Код Да Винчи" и "Инферно" Рона Ховарда, "Девушка у озера" Андреа Молайоли и другие.



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная записи детей в первые классы в Екатеринбурге

Участники пресс-конференции:

Екатерина Сибирцева, начальник Департамента образования Администрации Екатеринбурга

Дмитрий Баранов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики

Ольга Михайленко, участник инициативной группы родителей первоклассников

Вопросы пресс-конференции:

-Какова ситуация с записью детей в первые классы в разных районах города? Сколько детей уже зачислено в школы? Какое количество мест в школах еще остается свободным?

-Как изменится учебный процесс с 1 сентября в связи с переполненностью первых классов в ряде школ?

-Каких изменений хотят добиться родители первоклассников?

-Будет ли меняться и как-либо совершенствоваться система записи в первые классы?



12:00 Городской центр медицинской профилактики (ул. 8 Марта, 78а литер В). Пройдет пресс-конференция, посвященная профилактике заболеваний органов пищеварения и старту профилактической кампании «Тарелка здоровья» для жителей города Екатеринбурга.

В рамках мероприятия выступят главный терапевт Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Вадим Грачев, директор Городского центра медицинской профилактики Лена Новикова и врач-диетолог Городского центра медицинской профилактики Ирина Бородина.

Спикеры обсудят ситуацию с заболеваемостью органов пищеварения среди жителей г. Екатеринбурга, расскажут о старте информационной и профилактической кампаниях «Тарелка здоровья», о лайфхаках при составлении рациона, принципах здорового питания. Врач-диетолог продемонстрирует, как самостоятельно собрать «Тарелку здоровья» из доступных полезных продуктов.

Профилактика питания является актуальной темой в формировании и укреплении здоровья населения. Правильное, сбалансированное питание создает условия для нормального физического и умственного развития человека, помогает противостоять влиянию неблагоприятных факторов окружающей среды химической, физической и биологической природы, способствует профилактике заболеваний.

«Начиная с 40 лет, скорость метаболизма заметно снижается. Возраст старше 45 лет у женщин и 55 лет у мужчин является фактором риска развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, органов питания и обмена веществ, нарушений опорно-двигательного аппарата. Доказано, что улучшить качество и продолжительность жизни можно благодаря выбору продуктов для ежедневного рациона. В 2019 году одним из главных направлений работы Городского центра медицинской профилактики является формирование здоровых пищевых привычек среди населения. Сегодня у нас стартует информационная кампания по питанию, также мы запускаем «Тарелку здоровья», пришедшую на смену пирамиде питания. Визуально она представляет собой красочный, четырехцветный круг, отражающий основные принципы употребления здоровых продуктов», – поделилась директор Городского центра медицинской профилактики Лена Новикова.



15:00 Село Кордюково (Верхотурский городской округ, ул. Центральная, 39). Состоится открытие нового животноводческого комплекса (2 отделения) на 400 голов крупного рогатого скота и доильно-молочного блока. Строительство объекта велось с мая 2016 года, в том числе, за счет выделенных из бюджета Свердловской области субсидий в размере 18,7 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию нового животноводческого молочного комплекса позволит предприятию ООО «Нива» создать благоприятные условия для содержания коров, что повлечет увеличение продуктивности животных, снижение себестоимости и повышение качества производимого молока.

В открытии комплекса примет участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Автобус для СМИ отправится в Верхотурский городской округ в 9.00 от здания резиденции (Горького, 21).