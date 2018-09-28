Анонсы
18:21 | 1.10.2018
Анонсы событий на 2 октября
В 2018 году соревнования проводятся в номинациях: «Поколения мобильной связи» (345G), «Высокоскоростные ИТ-системы» (ITH), «Технологии и протоколы IP сетей» (vIP), «Интернет вещей» (IoT) и «Командное программирование» (Code).
Планируется, что региональный фестиваль, соберет на одной площадке местных представителей академической среды, обучающихся и работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий. Те, кто покажет лучший результат смогут обсудить варианты стажировок и трудоустройства.
Мероприятию присвоен статус специального проекта в рамках Международной студенческой олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета».
10:15 Театр эстрады (малый зал, ул. 8 Марта, 15). В Свердловской области стартуют мероприятия конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского Федерального округа, который проводится в рамках реализации официального плана по подготовке к 100-летию комсомола на территории Свердловской области. Конкурс направлен на поиск, выявление и поддержку талантливых молодых исполнителей эстрадной песни.
2 октября в 10.15 в малом зале Уральского государственного театра эстрады – «Максим Холл» (ул. 8 марта, 15) состоится встреча «Будем знакомы!» с участниками финала конкурса.
3 октября в 19.00 в Уральском государственном театре эстрады (ул. 8 марта, 15) пройдёт финал конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского Федерального Округа.
4 октября в 19.00 в Уральском государственном театре эстрады (ул. 8 марта, 15) пройдёт гала-концерт и награждение победителей конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского Федерального округа, а также концерт членов жюри конкурса.
12:00 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). Уральский государственный медицинский университет проведёт День первокурсника. Традиционно студенты дадут тожественное обещание первокурсника, получат белые медицинские халаты, студенческие и читательские билеты, зачетные книжки.
В 2018 году в УГМУ путь будущих врачей начали 1179 первокурсников, из которых 60 по «губернаторскому приему» – это первый опыт в Свердловской области в отношении студентов – медиков. Данный шаг призван улучшить ситуацию с кадровой обеспеченностью учреждений здравоохранения в населённых пунктах Среднего Урала. В первую очередь во врачебных кадрах нуждаются учреждения первого уровня — сельские, районные, городские больницы и поликлиники.
© «Вечерние Ведомости»
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