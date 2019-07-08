Новый отопительный сезон в Алапаевске под угрозой срыва

Расхищение имущества

Начало захвата

Бездействие силовиков

Губернатора не услышали

Котельная, обслуживающая половину жилого фонда город Алапаевск (около 20 тысяч человек), а также детские сады и школы, находится на территории промышленной площадки бывшего металлургического завода, выкупленного бизнесменом Андреем Курбановым. Допуск на территорию предприятия осуществляется через проходную, которую охраняет ЧОО «А1» (директор – Андрей Тонков). Периодически охранники перекрывают доступ, как владельцам котельной, так и её арендаторам – ООО «Алапаевские тепловые сети» под надуманными предлогами, несмотря на наличие сервитута – права пользования земельным участком для прохода, проезда и обслуживания теплоэнергетического комплекса. В течение нескольких недель, а то и месяцев, им было отказано в пользовании имуществом.За этот период, начиная с июля 2018 года, было похищено оборудования на сумму 8 миллионов 323 тысячи рублей. Согласно предварительной оценке на восстановление объекта потребуется порядка 25 пять миллионов рублей. Однако полиция отказывает в возбуждении уголовного дела, каждый раз аргументируя это по-разному.Первое хищение было выявлено в июле 2018 года. Тогда неизвестные вырезали силовой кабель мощностью 6кВт, который принадлежал собственникам котельной на правах договора аренды, заключенного с ЗАО «АМЗ» на общую сумму 1 миллион 677 тысяч рублей. По данному факту было написано заявление в местную полицию (КУСП №536 от 11.07.2018). Впоследствии вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.30 июля технический директор ООО «Алапаевские тепловые сети» выявил процесс распиловки труб теплотрассы рабочими, которые на все вопросы предложили обращаться к Андрею Курбанову. В общей сложности было вырезано 713 метров труб разного диаметра на общую сумму чуть более 3-ех миллионов. Полиция вновь отказала в возбуждении уголовного дела в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.17 сентября неизвестными лицами был вырезан электрический кабель с подстанции №10, питающий котельную и станцию химводоочистки. Собственник и арендатор котельной оперативно провели восстановительные работы, чтобы не оставлять жителей города ввиду стартовавшего отопительного сезона. О краже кабеля было написано заявление в полицию (КУСП №712 от 17.09.2018г.), но в возбуждении уголовного дела вновь отказано.Спустя три дня, 20 сентября, украдены пять чугунных плит, которыми был закрыт лоток с теплотрассой, протянутой от бойлерной к котельной. Размер ущерба составил 175 тысяч рублей. И вновь – отказ в возбуждении уголовного дела.В апреле 2019 года в ООО «Алапаевские тепловые сети» меняется директор (им становится Вилкова Венера – заведующая лабораторией МУП «Алапаевский горводоканал»), а права учредителя (доля в доверительном управлении) переданы другому лицу. Тогда же собственником имущественного комплекса котельной перестали пускать к своему имуществу, несмотря на то, что еще 29 марта договор аренды с ООО «Алапаевские тепловые сети» был расторгнут.Собственников, по сути, лишили возможности обслуживать оборудование. В середине апреля камера видеонаблюдения, установленная на входе в котельный комплекс, зафиксировала, как Венера Вилкова в сопровождении трех мужчин заходит в помещение. После этого неизвестные выключили камеры, продолжая расхищение имущества – трубы вырезались, сдавались на металлолом и так далее.13 мая собственники прибыли на проходную завода, чтобы убедиться в сохранности имущества, но охранники ЧОО «А1» отказались пропускать их на территорию, ссылаясь на указания руководства. По факту препятствия осмотру собственного имущества и его возможного хищения было написано заявление в полицию (КУСП №1822 от 13.05.2019 г.). Прибывший на место наряд во главе с участковым уполномоченным лишь развел руками, пояснив, что решить этот вопрос не в его власти.По факту недопуска собственника на промплощадку АМЗ к котельному комплексу 20 мая в межрайонной прокуратуре состоялось совещание с участием, в том числе, городского прокурора Александра Мухаева, начальника межмуниципального отдела МВД России «Алапаевский» Александра Болдырева и руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного ОМВД Константина Гусарова. Чиновник из администрации Алапаевска, несмотря на приглашение, проигнорировали мероприятие.После этого 22 мая собственникам котельной все же удалось пройти на территорию – в сопровождении сотрудников прокуратуры, полицейских, Андрея Курбанова, охранников из ЧОО «А1» (каким-то образом в ходе инспекции один из них оказался в котельной) и их руководителя Андрея Тонкова, а также представителей ООО «Алапаевские тепловые сети», среди которых оказалась и Татьяна Брусницына (экс-сотрудница МУП «Алапаевский горводоканал»), ранее находящаяся на скамье подсудимых за подделку документов, невыплату заработной платы и покушение на мошенничество при получении выплат (рассмотрение апелляции на приговор Кировского районного суда Екатеринбурга назначено на 17 июля).В ходе осмотра (под протокол) было установлено, что похищено более 3600 погонных метров труб разного диаметра. Также выявлено, что двери подстанции вскрыты, трансформатор отсутствует, паровые подогреватели разобраны, подающая магистраль вырезана. Собственника не допустили (даже несмотря на присутствие сотрудников прокуратуры!) в высоковольтный распределительный пункт, цех ремонта ковшей, склад с материальными ценностями, комнату аппаратуры видеонаблюдения, слесарное отделение бойлерной и химлабораторию. Все это, согласно протоколу осмотра места происшествия, фиксировалось под запись оперативниками.Спустя почти месяц – ни возбужденных уголовных дел, ни иной действенной реакции от силовиков собственник котельной не увидел.Осознает ли полиция и прокуратура Алапаевска социальную значимость котельной? Пока по всей Свердловской области в муниципалитетах вовсю идет подготовка к новому отопительному сезону, ремонтируется оборудование, собственники котельной в Алапаевске вынуждены добиваться наказания тех, кто в течение года разграбил имущественный комплекс. Даже старший помощник прокурора города Андрей Хитрин признает, что могут быть проблемы с запуском отопительного сезона, но, видимо, в правоохранительных структурах иначе расставлены служебные (или личные?) приоритеты.Вместо правоохранителей в Алапаевске вольготно чувствуют себя воспитанники бойцовских клубов. Так, в начале июня, когда владелец котельной пытался пройти к своему имуществу, кроме двух сотрудников частной охранной организации дорогу ему преградили с десяток бородатых спортсменов, которым, по всей видимости, передали мандат от силовиков на право исполнять функции правоохранительной власти в городе. Личности этих спортсменов давно примелькались компетентным органам.Между тем, как заявлял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на видеоконференции по итогам прохождения осенне-зимнего периода, прошедшей 14 мая под председательством российского вице-премьера Виталия Мутко, «формирование благоприятных и комфортных условий для жизни граждан — один из безусловных приоритетов деятельности « регионального правительства.«Важнейшей составляющей этой работы является бесперебойное предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг. А в осенне-зимний сезон — это особая ответственность» — подчеркнул губернатор.Судя по всему, в Алапаевске губернатора так и не услышали. В прокуратуре склонны считать, что все происходящее – не более чем спор хозяйствующих субъектов. Такая позиция ставит под удар права и интересы тысячи горожан, воспитанников детских садов и школьников, которые с наступлением отопительного сезона останутся без тепла. Что тогда расскажет прокурор Александр Мухаев на оперативке, отчитываясь перед прокурором Свердловской области Сергеем Охлопковым, а федеральные телеканалы будут рассказывать на всю Россию о замерзающих в школах учениках?Сам же захват котельной напоминает типичную схему рейдерского отъема собственности с использованием властного ресурса и отдельных должностных лиц из числа сотрудников межрайонной прокуратуры и полиции. К тому же, учитывая профессиональное образование Венеры Вилковой (согласно данным, поданным в избирательную комиссию, женщина окончила в 2017 году Свердловский областной медицинский колледж), нетрудно догадаться, в каком состоянии окажется котельная к началу отопительного сезона.Ситуацию в Алапаевске можно сравнить с событиями 2014 года в Белоярском городском округе. Тогда местные чиновники, затянув подготовку инфраструктуры к зиме до критического уровня, объявили режим чрезвычайной ситуации на территории муниципалитета, позволяющий заключать контракты без проведения конкурсных процедур (впоследствии двое чиновников стали фигурантами уголовных дел).Не исключено, что в Алапаевске события будут развиваться по аналогичному сценарию: либо под предлогом ЧС имущество котельной попытаются передать на баланс подконтрольного МУПа и получить на её восстановление бюджетные средства, либо изыскивать иные варианты. В противном случае, жителям Алапаевска предстоящую зиму придется отапливаться с помощью дров – благо, на местных пилорамах заготовлено десятки тысяч кубов незаконно заготовленной древесины: по итогам 2017 года Алапаевское лесничество было признано самым неблагополучным по количеству и объему незаконных рубок.В настоящее время сложившееся положение дел еще возможно исправить: достаточно вмешательства губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова и главы Алапаевска Сайгида Билалова. Областные и муниципальные власти обладают необходимым ресурсом, чтобы дать возможность владельцу котельной восстановить свои права по владению имущественным комплексом и подготовить его к зиме – пока еще не поздно.