Пайщики ЖСК «Западный-1» дошли до ФСБ

10:48 | 15.04.2019

Фото: МК-Урал

Поводом послужили решения суда в Перми. Слово – за компетентными органами

В судах продолжаются процессы по банкротству жилищно-строительного кооператива «Западный-1», который выступал застройщиком одноименного микрорайона в Екатеринбурге. Тяжба с кредиторами продолжается уже два года, около 100 пайщиков, оставшихся без квартир и денег, требуют восстановления законности и справедливости, но пока силовые структуры привлекли к уголовной ответственности лишь подрядчиков, да и то по весьма «кривой» схеме. Затянувшиеся процессы и ряд крайне неоднозначных судебных решений привели к тому, что пайщики решили привлечь к ситуации спецслужбы – написали соответствующие обращения в ФСБ и 17-ый Арбитражный апелляционный суд, с просьбой разобраться в вопросе. Подробности – в нашем материале.



Обращения поступили не только в ФСБ, 17-ый Арбитражный апелляционный суд, но и Квалификационную коллегию судей г. Перми, а также в редакции региональных СМИ. Поводом послужили решения, принимаемые в рамках банкротства ЖСК «Западный-1». По мнению пайщиков, крайне любопытной выглядит ситуация, когда Арбитражный суд Свердловской области принимает решение, 17-ый Арбитражный апелляционный суд его отменяет, а в кассационном порядке Арбитражный суд Уральского округа признает, что первоначальное решение было законным и обоснованным. При этом постановления в 17-ом ААС всегда выносит коллегия при участии судьи Ольги Чепурченко. Это и стало основанием для подачи обращений – пайщики возмущены, что суды иных инстанций, как правило, встают на их сторону, а 17-ый ААС выносит решения, выгодные бывшему председателю ЖСК «Западный 1» Владимиру Михееву и его окружению, в том числе «общественнику-юристу» Дмитрию Рожину.



Проследить данную закономерность можно на конкретных примерах. Так, определением Арбитражного суда Свердловской области по делу А60-2443/2017 от 27.06.2018 г. суд обязал Владимира Михеева передать документы о финансово–хозяйственной деятельности ЖСК «Западный 1» конкурсному управляющему. Однако при рассмотрении апелляционной жалобы Михеева 17-ый Арбитражный апелляционный суд при участии судьи Ольги Чепурченко отменил данное определение, признав действия Михеева по не передаче документов законными, удовлетворяя его ходатайства и приобщая дополнительные доказательства.



По мнению юристов пайщиков, при этом были грубо нарушены нормы процессуального законодательства. В ходе заседания велась аудиозапись, поэтому данные сведения являются открытыми. Постановлением Арбитражного суда Уральского округа по делу от 13.12.2018 г. Постановление 17-ого ААС отменено как незаконное. При этом Арбитражный суд Уральского округа в своем постановлении указал, что действия Михеева по передаче документов, которые 17-ый ААС признал законными, лишь создают видимость выполнения требований Закона о банкротстве по передаче документов бывшим руководителем ЖСК «Западный-1». К слову, действия Михеева по не передаче документов, узаконенные, в том числе Чепурченко, на длительное время парализовали деятельность конкурсного управляющего и затянули сроки дела о банкротстве.



Между тем, отмена определения Арбитражного Свердловской области могла лишить сотни екатеринбургских семей жилья. Так в рамках дела о банкротстве ЖСК «Западный 1» установлено, что в преддверии банкротства было передано 1026 квартир, оплаченных пайщиками, которые должны быть переданы гражданам, но в рамках проведенной предварительной инвентаризации имущества установлено наличие только 104 квартир. То есть из ЖСК выбыло 922 квартиры, а также, согласно справкам из материалов дела, активов на 957 миллионов рублей. В реестр требований кредиторов с требованием о передаче жилых помещений включено всего 4 пайщика по 4 квартирам.



Из–за не передачи Михеевым документов, конкурсный управляющий не может установить, куда выбыли из ЖСК «Западный-1» 922 квартиры, известить остальных, не включенных в реестр пайщиков о том, что в отношении ЖСК «Западный-1» введено банкротство и соответственно передать им оплаченные ими квартиры. Таким образом, суду крайне внимательно стоит относиться к принятию решений ввиду вероятности социального недовольства граждан, и, как следствие, недовольству властью, которым могут воспользоваться радикальные элементы., а также к подрыву доверия граждан к судебной власти и формировании негативной судебной практики.



Вызывает опасения и то обстоятельство, что денежные средства от продажи 104 «свободных» квартир, пайщиков по которым установить не удастся, будут распределены между кредиторами, в числе которых аффилированные с Михеевым ООО «СКМД» и ООО ПК «Лес». При этом специфика деятельности ЖСК «Западный 1» такова, что принадлежащих кооперативу квартир быть не может, так как под каждое жилое помещение привлечены денежные средства пайщиков – как правило, физических лиц. Но сейчас создается ситуация, когда пайщики просто не уведомлены о процедуре банкротства ввиду не передачи документов Михеевым, а соответственно их требования и не включены в реестр. Квартиры же, как сообщалось выше, попадут в общую конкурсную массу, и, не исключено попадут в руки Михеева с Рожиным.



Второй показательный пример, когда под председательством судьи Ольги Чепурченко вынесено решение, нарушающее интересы пайщиков, касается бездействия на сегодняшний день бывшего конкурсного управляющего ЖСК «Западный 1» Евгения Горностаева.



Один из пайщиков-кредиторов ЖСК «Западный 1» Алексей Дмитрук обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании незаконным бездействия конкурсного управляющего по неоспариванию сделок. Они касались передачи от ЖСК «Западный 1» в пользу ООО «СКМД» финансирования по договору инвестирования на сумму более 1 миллиарда рублей и сделки по реорганизации ЖСК «Западный 1» в форме выделения из него 14 жилищно-строительных кооперативов, также аффилированных с Михеевым. Для пайщиков оспаривание сделки было выгодно тем, что в конкурсную массу вернулась бы стоимость имущества на сумму более 1 миллиарда рублей, и они бы, наконец, получили свои квартиры. Для Михеева же это означало необходимость возврата миллиарда рублей, от которого уже вряд ли осталась хоть половина.



Определением Арбитражного суда Свердловской области от 12.06.2018 г. жалоба Дмитрука о признании бездействий арбитражного управляющего Горностаева была признана частично обоснованной, но 17-ый Арбитражный апелляционный суд под председательством судьи Чепурченко указанное определение отменил, посчитав, что конкретных обстоятельств, свидетельствующих о наличии оснований для оспаривания договора инвестирования, не приведено. Таким образом, пайщики опять не смогли добиться от государства восстановления своих прав.



Третий также касается действий конкурсного управляющего Горностаева. В рамках дела о банкротстве он обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением об оспаривании ряда сделок, оформленных в 2015 году соглашением о зачете к договорам паевого участия в строительстве, недействительными. Сделки касались работ по домам №6, 9, 12 по улицам Очеретина, в обмен на которые граждане и юрлица получали квартиры. Признание сделок недействительными повлекло бы включение объектов недвижимости в конкурсную массу ЖСК «Западный 1», а большую часть денежных средств, вырученных от их продажи, получили бы, опять же ООО «СКМД» и ООО ПК «Лес», аффилированные с Михеевым. Арбитражный суд Свердловской области определением от 5 января 2019 года отказал конкурсному управляющему в удовлетворении заявления в связи с тем, что обязательства по оплате приобретенных объектов недвижимого имущества были выполнены добросовестно, но 6 марта 17-ый Арбитражный апелляционный суд, в составе которого была судья Чепурченко, отменил указанное определение.



Теперь оценку решениям, вынесенным при участии судьи Ольга Чепурченко, предстоит дать Квалификационной коллегии, а ФСБ учесть обращение пайщиков при проведении оперативной работы, к тому же, у Федеральной службы безопасности уже есть наработки по противодействию коррупции в судебной системе страны. Мы ни в коем случае не проводим параллели (дача оценки деятельности судей – компетенция госорганов), а лишь приводим пример – в мае 2018 года на крыльце Арбитражного суда Свердловской области при получении денег был задержан сын судьи Андрей Гаврюшин. Издание «Znak.com» со ссылкой на текст обвинения сообщало, что Андрей Гаврюшин стал посредником при передаче взятки в размере 14 млн. рублей своему отцу Олегу Гаврюшину за решение в пользу АО «Проектно-изыскательский институт ГЕО». В настоящее время уголовное дело Гаврюшина-младшего, возбужденное по ст. 30 ч.3, ст.291.1 ч.4 УК РФ, рассматривается в Кировском районном суде Екатеринбурга. Следующее заседание назначено на 29 мая.