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Президента «Урала» намерены дисквалифицировать за призыв «топить судей»
Вероятно, в ближайшее время Григорий Иванов не сможет посещать футбольные матчи
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Российский футбольный союз намерен отстранить президента ФК «Урал» Григория Иванова от посещения футбольных матчей из-за его резких высказываний в адрес арбитров, обслуживавших вчерашний матч «Ростов» — «Урал». Об этом пишет спортивный журналист Иван Карпов, ссылаясь на источники в комитете по этике РФС.
Накануне после матча, завершившегося со счётом 2:2 (екатеринбургская команда вела по ходу игры 2:0), Иванов дал комментарий изданию Sport24, в котором не стеснялся в выражениях.
«Вы же сами все видели. Судейство было говном!», «По моему мнению, всех судей нужно взять и утопить», «Не могу сказать, что бы сделали с судьёй в 90-е за такую работу», «Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно» — таковы были наиболее резкие высказывания футбольного функционера.
Теперь Иванова могут дисквалифицировать на три месяца, пишет Карпов.
В 2013 году Григорий Иванов уже подвергался дисквалификации за своё поведение на мини-футбольном матче (помимо ФК «Урал» Иванов возглавляет екатеринбургский МФК «Синара» и федерацию футбола Свердловской области). Тогда Иванова оштрафовали на 200 тысяч рублей и отстранили от футбола и мини-футбола на полгода из-за того, что во время матча между «Синарой» и «Газпром-Югрой» президент екатеринбургского клуба матерился в адрес судей, а после финальной сирены подошёл к главному арбитру и ударил его кулаком в голову, а затем ещё и кинул пластиковую бутылку в судью (тот увернулся).
После этого в интервью Юрию Дудю (ныне признан Минюстом РФ иноагентом) Иванов рассказал, что даже не задел судью, но извиняться перед ним отказался, назвав арбитра «негодяем».
62-летний Григорий Иванов известен своим эксцентричным поведением — во время матчей он постоянно находится на тренерской скамейке (что не свойственно для руководителей клубов) и бурно выражает свои эмоции. Иванов возглавляет МФК «Синара» с 1996 года, ФК «Урал» — с 2003 года. За это время мини-футбольный клуб трижды стал чемпионом России и один раз выиграл главный европейский трофей — Кубок УЕФА, а футбольный «Урал» при Иванове вернулся в высший дивизион российского футбола и дважды выходил в финал Кубка России.
К слову, на этой неделе в близком к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву телеграм-канале «Не для протокола» появилась информация, что Григорий Иванов будет выдвинут на получение звания «Почётный гражданин Екатеринбурга» к историческому дню города, 18 ноября. Вероятно, в это время посещать футбольные матчи он не сможет — звучат предположения, что из-за угроз судьям Иванова даже лишат Fan ID.
Отметим, что главный тренер «Урала», Виктор Гончаренко, также своеобразно выразил своё отношение к судейству в матче с «Ростовом».
Накануне после матча, завершившегося со счётом 2:2 (екатеринбургская команда вела по ходу игры 2:0), Иванов дал комментарий изданию Sport24, в котором не стеснялся в выражениях.
«Вы же сами все видели. Судейство было говном!», «По моему мнению, всех судей нужно взять и утопить», «Не могу сказать, что бы сделали с судьёй в 90-е за такую работу», «Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно» — таковы были наиболее резкие высказывания футбольного функционера.
Теперь Иванова могут дисквалифицировать на три месяца, пишет Карпов.
В 2013 году Григорий Иванов уже подвергался дисквалификации за своё поведение на мини-футбольном матче (помимо ФК «Урал» Иванов возглавляет екатеринбургский МФК «Синара» и федерацию футбола Свердловской области). Тогда Иванова оштрафовали на 200 тысяч рублей и отстранили от футбола и мини-футбола на полгода из-за того, что во время матча между «Синарой» и «Газпром-Югрой» президент екатеринбургского клуба матерился в адрес судей, а после финальной сирены подошёл к главному арбитру и ударил его кулаком в голову, а затем ещё и кинул пластиковую бутылку в судью (тот увернулся).
После этого в интервью Юрию Дудю (ныне признан Минюстом РФ иноагентом) Иванов рассказал, что даже не задел судью, но извиняться перед ним отказался, назвав арбитра «негодяем».
62-летний Григорий Иванов известен своим эксцентричным поведением — во время матчей он постоянно находится на тренерской скамейке (что не свойственно для руководителей клубов) и бурно выражает свои эмоции. Иванов возглавляет МФК «Синара» с 1996 года, ФК «Урал» — с 2003 года. За это время мини-футбольный клуб трижды стал чемпионом России и один раз выиграл главный европейский трофей — Кубок УЕФА, а футбольный «Урал» при Иванове вернулся в высший дивизион российского футбола и дважды выходил в финал Кубка России.
К слову, на этой неделе в близком к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву телеграм-канале «Не для протокола» появилась информация, что Григорий Иванов будет выдвинут на получение звания «Почётный гражданин Екатеринбурга» к историческому дню города, 18 ноября. Вероятно, в это время посещать футбольные матчи он не сможет — звучат предположения, что из-за угроз судьям Иванова даже лишат Fan ID.
Отметим, что главный тренер «Урала», Виктор Гончаренко, также своеобразно выразил своё отношение к судейству в матче с «Ростовом».
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