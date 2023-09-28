Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге арбитражный судья попалась на уловки телефонных мошенников, которые представлялись ей сотрудниками ФСБ, Центробанка и министерства юстиций, и лишилась почти двух миллионов рублей.По словам потерпевшей, один из злоумышленников также представился ей представителем суда, в котором она работает. Позже аферисты убедили ее в том, что кто-то якобы пытается оформить на нее кредит, и обманом заставили взять «зеркальный» кредит на 1 миллион 980 тысяч рублей, сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.В полиции напоминают, что сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных госструктур не звонят гражданам с требованиями оформить «зеркальные кредиты» и что не существует «безопасных счетов».В Уральском ГУ ЦБ также призывают граждан, столкнувшихся с подозрительными звонками от имени Центрального банка, обращаться к ним по горячей линии: 8-800-300-3000.