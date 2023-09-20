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В школе поселка Нейво-Рудянка появится оборудованный зал для занятий самбо
Фото: проект «За самбо»
В поселке Нейво-Рудянка в школе №9 появится оборудованный зал для занятий самбо. Помощь в приобретении необходимого спортинвентаря оказал Общественный совет партийного проекта «Зa самбо».
Ролл-маты заказаны и оплачены. В октябре они поступят на баланс учебного заведения. Зал будет стационарным, отведенным исключительно под занятия борьбой.
Ученики СОШ №9 станут полноправными участниками направлений «Самбо в школу» и «Самбо в села». Они будут изучать самую народную борьбу на уроках физкультуры, осваивая свои первые приемы самозащиты и самостраховки.
С мая 2023 года это уже пятая в регионе школа, в которой при поддержке Общественного совета «Зa самбо» появится полностью оборудованный зал для занятий самообороной без оружия.
Ролл-маты заказаны и оплачены. В октябре они поступят на баланс учебного заведения. Зал будет стационарным, отведенным исключительно под занятия борьбой.
Ученики СОШ №9 станут полноправными участниками направлений «Самбо в школу» и «Самбо в села». Они будут изучать самую народную борьбу на уроках физкультуры, осваивая свои первые приемы самозащиты и самостраховки.
С мая 2023 года это уже пятая в регионе школа, в которой при поддержке Общественного совета «Зa самбо» появится полностью оборудованный зал для занятий самообороной без оружия.
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