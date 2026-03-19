Екатеринбургскому ТРЦ «Парк Хаус» разрешили частично открыться
Фото: Кировский районный суд Екатеринбурга
В Екатеринбурге торгово-развлекательному центру «Парк Хаус» разрешили открыться, но частично. Кинотеатр в ТРЦ пока остаётся закрытым.
На сегодняшнем судебном заседании в Кировском районном прокуратура ходатайствовала о частичном снятии обеспечительных мер, и судья Анна Богданова удовлетворила это ходатайство, разрешив «Парк Хаусу» пускать посетителей.
Суд также принял частичный отказ прокурора от иска.
Напомним, причиной для закрытия ТРЦ стали выявленные нарушения противопожарной безопасности. Третьим лицом в дело был привлечён ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области. ТРЦ был закрыт в течение недели.
«Истцом заявлено ходатайство об изменении обеспечительных мер по иску, а именно о снятии запрета на деятельность, связанную с пребыванием людей в помещении торгово-развлекательного центра, за исключением помещения кинотеатра»,
– сообщили в пресс-службе суда.
