Возрастное ограничение 18+
Евгений Гонтмахер выступит в Ельцин-центр с посвящённой юбилею Гайдара лекцией
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В воскресенье, 29 марта, в Екатеринбурге состоится открытая лекция, посвященная социальным аспектам реформ 1990‑х годов. Мероприятие приурочено к 70‑летию со дня рождения Егора Гайдара.
Лектором в медиазале Ельцин-центра выступит доктор экономических наук Евгений Гонтмахер. В 1990‑е годы он занимал пост начальника департамента социального развития аппарата Правительства РФ и был непосредственным участником формирования социальной политики в эпоху переходного периода.
На лекции спикер расскажет о том, как российское общество переживало коллапс советской системы, о том, с какими вызовами столкнулись реформаторы после распада СССР. Евгений Гонтмахер объяснит, как выстраивалась работа в социальной сфере в условиях радикальных экономических перемен. Слушатели узнают, какие новые черты приобрело общество в годы трансформации. Уделит он внимание урокам социальной политики ельцинского времени. Лекция позволит взглянуть на исторические события через призму опыта одного из ключевых участников тех процессов.
В программе также затронут влияние реформ Егора Гайдара на формирование массового предпринимательства и появление нового среднего класса. Миллионы людей в те годы меняли профессиональную траекторию, адаптируясь к рыночной экономике. Переходный период сопровождался как серьезными потрясениями, так и надеждой на перемены. Именно этот противоречивый опыт станет предметом обсуждения.
Лекция начнется в 16.00 и продлится примерно полтора часа. Вход свободный для всех желающих, но необходима предварительная регистрация. Мероприятие для возрастной категории 18+
Лектором в медиазале Ельцин-центра выступит доктор экономических наук Евгений Гонтмахер. В 1990‑е годы он занимал пост начальника департамента социального развития аппарата Правительства РФ и был непосредственным участником формирования социальной политики в эпоху переходного периода.
На лекции спикер расскажет о том, как российское общество переживало коллапс советской системы, о том, с какими вызовами столкнулись реформаторы после распада СССР. Евгений Гонтмахер объяснит, как выстраивалась работа в социальной сфере в условиях радикальных экономических перемен. Слушатели узнают, какие новые черты приобрело общество в годы трансформации. Уделит он внимание урокам социальной политики ельцинского времени. Лекция позволит взглянуть на исторические события через призму опыта одного из ключевых участников тех процессов.
В программе также затронут влияние реформ Егора Гайдара на формирование массового предпринимательства и появление нового среднего класса. Миллионы людей в те годы меняли профессиональную траекторию, адаптируясь к рыночной экономике. Переходный период сопровождался как серьезными потрясениями, так и надеждой на перемены. Именно этот противоречивый опыт станет предметом обсуждения.
Лекция начнется в 16.00 и продлится примерно полтора часа. Вход свободный для всех желающих, но необходима предварительная регистрация. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
