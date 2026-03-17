55% уральцев делают онлайн-покупки на суммы свыше 30 тысяч





– пояснил Яков Пейсахзон. «Именно поэтому сайты с объявлениями оказываются значимым каналом в таких категориях. По данным опроса, 48% респондентов сообщили, что реклама на этих площадках привела их к покупке. Для рекламодателя это означает, что такой канал работает не только на знание о бренде, но и на выбор в момент принятия решения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» опросили более 10 000 человек из более 30 профессиональных сфер, и выяснили, где люди готовы делать онлайн-покупки на суммы от 30 тысяч рублей.По данным площадки, делать крупные покупки онлайн стало нормой для 55% жителей УрФО. Из них 21% делают это регулярно, а 34% – время от времени. Остальные 45% предпочитают оффлайн-формат.Если говорить об онлайн-площадках, то 79% делают крупные покупки на маркетплейсах, 40% – на сайтах с объявлениями, 27% – на сайтах брендов, в поисковиках – 25%, в мобильных приложениях брендов – 20%, в соцсетях – 14%.При этом если речь идёт о важных событиях, например, о свадьбе, рождении ребёнка, переезде, то сайты с объявлениями выходят на первое место – их выбирают 25% опрошенных. Далее идут поисковики (23%), приложения брендов (20%) и соцсети (14%).Среди онлайн-покупателей 51% отметили влияние рекламы на их выбор. Так, реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах точнее всего соответствует интересам при планировании крупных покупок – 57%, и в 48% случаях она приводит к сделке.На других площадках реклама оказалась менее эффективной: в поисковиках она в 32% соответствовала интересам (в 28% подталкивала к покупке), на ТВ – в 29% (19%), в соцсетях – в 27% (20%), в сервисах с короткими видео – 22% (11%), на видеоплатформах – в 21% (18%), на наружной рекламе – в 18% (10%), у блогеров – в 15% (12%), в банковских приложениях и рассылках – в 14% (9%), в музыкальных сервисах – в 11% (13%), на радио – в 8% (5%).По словам директора «Авито Рекламы» Якова Пейсахзона, когда речь идёт о крупных покупках пользователю необходимо не просто увидеть рекламу, а столкнуться с ней в момент выбора между несколькими предложениями.Мероприятие для возрастной категории 18+