Серовская буянка с топором предстанет перед судом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве утвердила Серовская городская прокуратура. Перед судом по этом делу предстанет местная 36-летняя жительница.Днём 6 февраля 2026 года в посёлке Восточный Серовского района в магазин за спиртным зашла женщина. Зашла не с пустыми руками — с собой она зачем-то прихватила топор (видимо, к этому её подтолкнул бурлящий в крови алкоголь). В торговой точке пьяной покупательнице не понравился «повышенный тон», с каким с ней, якобы, обратилась продавщица. От обиды она начала крушить топором витрины, стеллажи и холодильники. Этого посетительнице показалось мало, и она ещё и перевернула кое-что из торгового оборудования.В результате погрома собственнику магазина был причинён значительный материальный ущерб. Согласно подсчётам, стоимость уничтоженных и приведённых в негодность товарно-материальных ценностей превысила 259 тысяч рублей.При этом обвиняемая не ограничилась порчей имущества. Своими действиями она оказывала психологическое давление на персонал. Женщина высказывала в адрес продавца угрозу применения насилия. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, сотрудники магазина укрылись в помещении склада. Впоследствии они покинули торговую точку через запасной выход и вызвали полицию.В отношении задержанной были возбуждены уголовные дела по двум статьям. Ей вменяют хулиганство, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия. Второе обвинение касается умышленного уничтожения чужого имущества из хулиганских побуждений. Сейчас материалы дела вместе с обвинительным заключением переданы в Серовский районный суд. В ближайшее время начнётся процесс по этому в буквальном смысле шумному делу. Мероприятие для возрастной категории 18+