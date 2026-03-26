Екатеринбуржца лишили прав из-за снега на номерах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Решение пока не вступило в законную силу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, водитель утверждал, что снег налип во время движения и он непричастен. Однако на фото снег выглядел как сформированные руками комки, аккуратно прикрывавшие первые две буквы серии госномера.
«Данные факты позволили суду прийти к выводу о том, что водитель намеренно создавал условия, препятствующие идентификации государственных регистрационных знаков»,
– подчеркнули в пресс-службе.
В итоге суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ и наказал лишением прав сроком на 1 месяц.
Решение пока не вступило в законную силу.
