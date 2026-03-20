На мастер-классе по нижнетагильской росписи познакомят с уральским наследием
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В ближайшее воскресенье, 29 марта, Свердловский областной краеведческий музей имени О. Клера приглашает уральцев на мастер-класс. Мероприятие посвящено одному из самых узнаваемых художественных промыслов Урала — нижнетагильской росписи.
Программа занятия разделена на две части — теоретическую и практическую. В первой части участники познакомятся с историей нижнетагильских подносов. Им расскажут об особенностях традиционной росписи по металлу, о знаменитых династиях мастеров и характерных орнаментах. Слушатели узнают, как зарождался уникальный стиль, сочетающий лаковую живопись с народными мотивами. Лекционная часть поможет глубже понять контекст и значение этого ремесла.
Вторая часть встречи будет посвящена практике. Каждый участник сможет расписать деревянную заготовку в технике, вдохновлённой нижнетагильской художественной традицией. Мастер-класс позволит освоить базовые приёмы, но и унести домой собственное изделие.
Мероприятие для интересующихся декоративно-прикладным искусством начнётся в воскресный полдень. Предварительная регистрация и дополнительная информация — по номеру телефона +7 (343) 376-47-62. Мероприятие для возрастной категории 18+
