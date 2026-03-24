Житель Новосибирска мошенничал в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении 42-летнего жителя Новосибирска. Мужчина признан виновным в совершении серии мошенничеств на территории уральской столицы.Следствием и судом было установлено девять эпизодов противоправной деятельности подсудимого. Как установлено в суде, в 2025 году мошенник выбирал в Екатеринбурге места с высокой проходимостью — общие пространства элитных жилых комплексов и парковки торговых центров. Представляясь случайным прохожим Адамом, мужчина втирался к ним в доверие и просил у них в долг различные суммы, как правило — в размере десятков тысяч рублей. Поводы для «одалживаний» злоумышленник придумывал различные — необходимости оплатить штрафстоянку, нужду в покупке железнодорожного билета и так далее. В качестве залога мошенник оставлял доверившимся ему людям номер телефона, но бесследно исчезал и долг не отдавал.Совершённые новосибирцем преступления квалифицированы по частям 1 и 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Несмотря на непризнание вины подсудимым, его причастность к обману горожан была полностью доказана.Суд назначил Марковскому наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 11 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.Приговор на данный момент не вступил в законную силу. У сторон есть право обжаловать его в установленном порядке. Мероприятие для возрастной категории 18+