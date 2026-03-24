Житель Новосибирска мошенничал в Екатеринбурге

20.21 Четверг, 26 марта 2026
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении 42-летнего жителя Новосибирска. Мужчина признан виновным в совершении серии мошенничеств на территории уральской столицы.

Следствием и судом было установлено девять эпизодов противоправной деятельности подсудимого. Как установлено в суде, в 2025 году мошенник выбирал в Екатеринбурге места с высокой проходимостью — общие пространства элитных жилых комплексов и парковки торговых центров. Представляясь случайным прохожим Адамом, мужчина втирался к ним в доверие и просил у них в долг различные суммы, как правило — в размере десятков тысяч рублей. Поводы для «одалживаний» злоумышленник придумывал различные — необходимости оплатить штрафстоянку, нужду в покупке железнодорожного билета и так далее. В качестве залога мошенник оставлял доверившимся ему людям номер телефона, но бесследно исчезал и долг не отдавал.

Совершённые новосибирцем преступления квалифицированы по частям 1 и 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Несмотря на непризнание вины подсудимым, его причастность к обману горожан была полностью доказана.

Суд назначил Марковскому наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 11 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу. У сторон есть право обжаловать его в установленном порядке.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Из-за санкций Екатеринбург был вынужден законсервировать автобусы почти на полмиллиарда рублей

Произведённые в Беларуси и Башкирии автобусы были укомплектованы запчастями из Германии и США
21:05 На мастер-классе по нижнетагильской росписи познакомят с уральским наследием
19:47 На Свердловской железной дороге загудят локомотивы
19:16 Евгений Гонтмахер выступит в Ельцин-центр с посвящённой юбилею Гайдара лекцией
19:04 На Исети стали появляться незаконные стоянки маломерных судов
17:23 Екатеринбуржца лишили прав из-за снега на номерах
16:58 55% уральцев делают онлайн-покупки на суммы свыше 30 тысяч
16:54 Екатеринбургскому ТРЦ «Парк Хаус» разрешили частично открыться
16:11 В Екатеринбурге в два раза выросли продажи оперативной памяти
15:26 Жителей Эльмаша и Уралмаша предупреждают об объявлениях мошенников
14:49 В Сысерти возбудили уголовное дело об истязании пациентов реабилитационного центра
13:50 В Красноуральске передали в суд дело об ограблении советского актёра Воскресенского
12:39 Из-за коров с поддельными документами в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
12:16 Каждый третий смартфон в Свердловской области работает в 5G
11:31 Трёх человек будут судить в Екатеринбурге за разбойные нападения на магазины
11:00 К 3,5 годам колонии приговорили екатеринбурженку за избиение сына
10:48 В Красноуфимске ДПС остановила машину с подростком без прав за рулём
10:45 Подростков и родителей Свердловской области в 2026 году попросят оценить кружки и секции
10:10 В сети разгоняют фейк об изменении статуса Урала
09:21 Девушка без водительских прав спровоцировала ДТП в Белоярском
21:17 Вступил в силу приговор ревдинскому полицейскому за превышение полномочий
20:41 На 10-м километре ЕКАД в ДТП погиб человек
20:27 В Екатеринбурге недостроенное здание на улице Щербакова решено доделать
19:39 В Красноуфимске подросток без прав купил машину на деньги от продажи телефона
19:13 Вступил в силу приговор руководителю екатеринбургской компании за крупную взятку
18:45 К юбилею испанского художника в Ельцин-центре бесплатно покажут кино
