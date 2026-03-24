На Свердловской железной дороге загудят локомотивы
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В пятницу в полдень на Свердловской железной дороге прозвучит единый гудок локомотивов. Это будет сделано в честь профессионального праздника — Дня машиниста.
День машиниста отмечается на сети железных дорог в последнюю пятницу марта. Традиция объединяет всех, кто выбрал профессией управление локомотивами. В этом году — обещает администрация СвЖД, — торжественные мероприятия пройдут с особым размахом.
Главной площадкой праздника в Екатеринбурге станет историческое здание локомотивного депо. Здесь соберутся действующие машинисты и ветераны Свердловской магистрали. Для молодых сотрудников состоится торжественная церемония принятия присяги. Лучшие работники будут отмечены отраслевыми наградами за добросовестный труд.
Сегодня на СвЖД трудится более 12,5 тысячи машинистов и их помощников. Этой профессией овладевают и женщины — их сейчас 75 в штате машинистов железной дороги.
Сегодня на СвЖД трудится более 12,5 тысячи машинистов и их помощников. Этой профессией овладевают и женщины — их сейчас 75 в штате машинистов железной дороги.
