На Свердловской железной дороге загудят локомотивы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В пятницу в полдень на Свердловской железной дороге прозвучит единый гудок локомотивов. Это будет сделано в честь профессионального праздника — Дня машиниста.День машиниста отмечается на сети железных дорог в последнюю пятницу марта. Традиция объединяет всех, кто выбрал профессией управление локомотивами. В этом году — обещает администрация СвЖД, — торжественные мероприятия пройдут с особым размахом.Главной площадкой праздника в Екатеринбурге станет историческое здание локомотивного депо. Здесь соберутся действующие машинисты и ветераны Свердловской магистрали. Для молодых сотрудников состоится торжественная церемония принятия присяги. Лучшие работники будут отмечены отраслевыми наградами за добросовестный труд.Сегодня на СвЖД трудится более 12,5 тысячи машинистов и их помощников. Этой профессией овладевают и женщины — их сейчас 75 в штате машинистов железной дороги. Мероприятие для возрастной категории 18+