На Исети стали появляться незаконные стоянки маломерных судов

19.04 Четверг, 26 марта 2026
Фото: Дарья Суродина/Вечерние ведомости
Не успел полностью сойти лёд на водоёмах Свердловской области, а уже начали появляться незаконные стоянки для маломерных судов. Одну такую обнаружили на реке Исеть.

Незаконную стоянку для маломерных судов на Исети выявила областная транспортная прокуратура. В ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта был установлен факт самовольного использования водного объекта: индивидуальный предприниматель организовал базу-стоянку для маломерных судов.

Выяснилось, что коммерсант разместил на реке стоянку для оказания услуг по прокату маломерных судов без заключения договора водопользования. Подобная деятельность требовала обязательного оформления разрешительной документации. Однако необходимые согласования с уполномоченными органами получены не были.

По инициативе транспортного прокурора в отношении бизнесмена было возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушителю вменили статью 7.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ. По результатам рассмотрения материалов предпринимателю назначено наказание в виде административного штрафа. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Из-за санкций Екатеринбург был вынужден законсервировать автобусы почти на полмиллиарда рублей

Произведённые в Беларуси и Башкирии автобусы были укомплектованы запчастями из Германии и США
