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«Зеленый марафон» состоится в парке Маяковского в Екатеринбурге
Спорт
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге пройдет 10-й «Зеленый марафон». Спортивное мероприятие состоится в эту субботу, 20 мая.
Екатеринбуржцы примут участие в экологической акции, направленной на восстановление лесов, и смогут преодолеть одну из трех дистанций: 4,2 километра (общая), 2,5 километра (скандинавская ходьба) и 400 метров (детская).
Кроме забегов участников ждут концерт на сцене парка, несколько интерактивных зон и активностей.
Мероприятие начнется в 09.00. Зарегистрироваться на участие в забеге можно на сайте организаторов.
Отметим, что традиционная «Майская прогулка» в Екатеринбурге, которая назначена на 21 мая, оказалась под угрозой отмены из-за смога и лесных пожаров. О том, что могут отменить и «Зеленый марафон», не сообщается.
Екатеринбуржцы примут участие в экологической акции, направленной на восстановление лесов, и смогут преодолеть одну из трех дистанций: 4,2 километра (общая), 2,5 километра (скандинавская ходьба) и 400 метров (детская).
Кроме забегов участников ждут концерт на сцене парка, несколько интерактивных зон и активностей.
Мероприятие начнется в 09.00. Зарегистрироваться на участие в забеге можно на сайте организаторов.
Отметим, что традиционная «Майская прогулка» в Екатеринбурге, которая назначена на 21 мая, оказалась под угрозой отмены из-за смога и лесных пожаров. О том, что могут отменить и «Зеленый марафон», не сообщается.
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