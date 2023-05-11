«Майская прогулка» в Екатеринбурге оказалась под угрозой отмены из-за лесных пожаров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге могут отменить традиционную «Майскую прогулку». Всё из-за продолжающихся лесных пожаров в Свердловской области.Напомним, что 40-я «Майская прогулка» должна состояться в Екатеринбурге в это воскресенье, 21 мая. Одним из организаторов традиционно выступает УрФУ.Профессор УрФУ Виктор Гроховский на пресс-конференции ТАСС заявил, что «Майскую прогулку» готовы провести 21 мая, но риск отмены мероприятия из-за смога и ситуации с пожарами есть.Отметим, что жители Екатеринбурга продолжаются жаловаться на сильный запах в городе. Синоптики объявили предупреждение о смоге до вечера 17 мая. Однако, по данным телеграм-канала «Не для протокола», смог в городе может продержаться до конца недели.