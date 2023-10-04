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Вечер пятницы Белинка посвятит Крапивину
Фото: ВК-страница Ларисы Крапивиной
Завтра, 6 октября, в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В. Г. Белинского будут вспоминать Владислава Крапивина. Вечер под названием «Командор страны детства» посвящён 85-летию со дня рождения выдающегося уральского писателя.
О «Командоре страны детства» собравшимся в конференц-зале библиотеки расскажут родные писателя и воспитанники созданного им детского отряда «Каравелла». Они поделятся личными впечатлениями от общения с писателем, вспомнят забавные и поучительные случаи, связанные с ним. Поклонникам творчества Крапивина наверняка будет интересно узнать, как зарождалась идея той или иной его книги, как проходила работа над ними, кто становился прототипами его героев — целеустремленных, мечтательных, романтичных мальчишек и девчонок. Фрагменты из некоторых крапивинских книг будут зачитываться вслух.
К памятному вечеру «Командор страны детства» приурочена выставка «Рисунки под парусом Командора». Она продемонстрирует, какими сам автор видел своих персонажей: экспонатами выставки стали собственноручные иллюстрации Владислава Крапивина. Некоторые из них так и не были опубликованы, а некоторыми проиллюстрированы книги «Тридцать три – нос утри» (1999) и «Мальчик девочку искал: Тыквогонские приключения» (2004).
Вечер «Командор страны детства» в библиотеке Белинского начнётся в 17:00. Вход свободный.
О «Командоре страны детства» собравшимся в конференц-зале библиотеки расскажут родные писателя и воспитанники созданного им детского отряда «Каравелла». Они поделятся личными впечатлениями от общения с писателем, вспомнят забавные и поучительные случаи, связанные с ним. Поклонникам творчества Крапивина наверняка будет интересно узнать, как зарождалась идея той или иной его книги, как проходила работа над ними, кто становился прототипами его героев — целеустремленных, мечтательных, романтичных мальчишек и девчонок. Фрагменты из некоторых крапивинских книг будут зачитываться вслух.
К памятному вечеру «Командор страны детства» приурочена выставка «Рисунки под парусом Командора». Она продемонстрирует, какими сам автор видел своих персонажей: экспонатами выставки стали собственноручные иллюстрации Владислава Крапивина. Некоторые из них так и не были опубликованы, а некоторыми проиллюстрированы книги «Тридцать три – нос утри» (1999) и «Мальчик девочку искал: Тыквогонские приключения» (2004).
Вечер «Командор страны детства» в библиотеке Белинского начнётся в 17:00. Вход свободный.
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