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В Екатеринбурге в 34 раз открылась «Россия»
Стоп-кадр трансляции церемонии
Торжественная церемония открытия фестиваля документального кино «Россия» проходит в Екатеринбурге. В этом году прославленный и один из самых важных киносмотров страны проводится в 34 раз.
По традиции, фестивальные мероприятия начались ещё до церемонии открытия. Сегодня, 2 октября, в большом зале Дома кино были показаны три фильма из конкурсной программы — «Диагноз: жизнь», «Николай Обухович. За амальгамой бытия» и «Военкоры». Во второй половине дня в культурно-просветительском центре «Царский» проходили внеконкурсные показы. Ну, а сама церемония открытия — нетрадиционно — в этом году организована на сцене Свердловской государственной детской филармонии (улица 8 Марта, 36).
Церемонию открытия проводят бывший директор цирка Анатолий Марчевский и режиссёр Екатерина Толдонова, чей новый фильм участвует в конкурсе. Фильмом открытия фестиваля стала документалка «Боже! Чувствую приближение твоё!», один из соавторов которой, известный актёр и режиссёр Николай Бурляев, был почётным гостем фестиваля в прошлом году.
Фестиваль документального кино «Россия» будет проходить в Екатеринбурге со 2 по 7 октября. Фестивальное жюри возглавил киновед и историк кино Валерий Фомин. Под его председательством судить конкурсные фильмы будут известный уральский драматург, главный редактор кинокомпании СТВ Александр Архипов, директор лицея №180 «Полифорум» Алексей Крылов, режиссёры и сценаристы Евгений Соломин (Новосибирск), Иван Твердовский (Москва) и Рагып Таранч (Турция).
Для тех, кто по каким-то причинам не может посещать фестивальные мероприятия, в интернете работает онлайн-трансляция. Её можно увидеть, например, на официальном сайте фестиваля.
По традиции, фестивальные мероприятия начались ещё до церемонии открытия. Сегодня, 2 октября, в большом зале Дома кино были показаны три фильма из конкурсной программы — «Диагноз: жизнь», «Николай Обухович. За амальгамой бытия» и «Военкоры». Во второй половине дня в культурно-просветительском центре «Царский» проходили внеконкурсные показы. Ну, а сама церемония открытия — нетрадиционно — в этом году организована на сцене Свердловской государственной детской филармонии (улица 8 Марта, 36).
Церемонию открытия проводят бывший директор цирка Анатолий Марчевский и режиссёр Екатерина Толдонова, чей новый фильм участвует в конкурсе. Фильмом открытия фестиваля стала документалка «Боже! Чувствую приближение твоё!», один из соавторов которой, известный актёр и режиссёр Николай Бурляев, был почётным гостем фестиваля в прошлом году.
Фестиваль документального кино «Россия» будет проходить в Екатеринбурге со 2 по 7 октября. Фестивальное жюри возглавил киновед и историк кино Валерий Фомин. Под его председательством судить конкурсные фильмы будут известный уральский драматург, главный редактор кинокомпании СТВ Александр Архипов, директор лицея №180 «Полифорум» Алексей Крылов, режиссёры и сценаристы Евгений Соломин (Новосибирск), Иван Твердовский (Москва) и Рагып Таранч (Турция).
Для тех, кто по каким-то причинам не может посещать фестивальные мероприятия, в интернете работает онлайн-трансляция. Её можно увидеть, например, на официальном сайте фестиваля.
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