Николай Бурляев пояснил, что такое «Культурный фронт России»

12.17 Воскресенье, 2 октября 2022
Политика
Фото Антона Каптелова
На открытии в вечер пятницы фестиваля документального кино «Россия» известный актёр, чуть менее известный режиссёр, а с прошлого года ещё и депутат Госдумы Николай Бурляев объявил о скором создании «Культурного фронта России». Объяснять, что это такое, залу он не стал, а вот после церемонии корреспонденту «Вечерних Ведомостей» немного приоткрыл завесу тайны.

«Культурный фронт России — это объединение здоровых сил деятелей культуры и искусства всех областей. Таковых большинство, но почему-то пресса нам преподносит немногих уехавших или тех, кто против. Тех, кто критикует, — просто мизерное количество. А большинство, которое было в загоне все эти 30 лет, — это нормальные люди, режиссёры, актёры, литераторы, музыканты. Тех, кто хочет служить Господу, Отечеству и культуре, мы будем собирать. Организационная часть решается. Будет и исполнительный комитет, а аналогом станет Народный фронт России».

Инициатором создания Культурного фронта России выступает сам Николай Бурляев. На такую идею его подтолкнула, в том числе, ситуация с Украиной. «Мы должны быть единым народом. Можно считать это духовно-культурной мобилизацией».

По поводу самого вооружённого конфликта режиссёр-актёр-депутат ответил следующее: «Поскольку я видел процесс фашизации и национализации Украины, я думаю, что мои коллеги, украинские друзья виноваты в том, что сейчас там происходит. Они допустили предательство России, нашего единого племени. Ведь что такое Святая Русь? Это русские, украинцы, белорусы. Мы один народ. А они это предали, захотели какой-то самостийности. И они повинны в том, что у них быстро возрос фашизм и феноменальная русофобия. Они виноваты в том, что это допустили, а теперь удивляются кровопролитию».

Бурляев уверен: «если бы наш президент опоздал на сутки, смели бы Донецк, а дальше — Крым и Россия». И тут же признаёт, что происходящее — «страшная [цензура] рознь». Не отрицая имеющихся жертв конфликта, депутат тут же добавляет, что это — бумеранг за то, что 8 лет бомбили Донбасс.

В Екатеринбург Бурляев прибыл не просто ради того, чтобы огорошивать зрителей фестиваля новостями о «культурной мобилизации». Он и сам — один из претендентов на призы «России»: в конкурсную программу включен документальный фильм «Один в поле воин», который Бурляев снял вместе с Дмитрием Чернецовым.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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11:04 Две актрисы театра кукол погибли в аварии на свердловской трассе
10:24 В уральской столице мобилизуют мужчину, у которого скоро должен родиться третий ребёнок
09:41 На складе с химикатами в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар
17:49 В Свердловской области в посёлке Шаля загорелся частный дом
16:58 На радарах заметили самолёты, летающие из Екатеринбурга в закрытый для полётов Ростов-на-Дону
16:09 В Свердловской области на 40% повышают взносы на капремонт
15:10 В Екатеринбурге полицейские после увольнения могут получать повестки
14:23 В Свердловской области в Заречном мобилизировали 47-летнего инженера с тугоухостью
13:34 В Екатеринбурге у полицейских стали забирать загранпаспорта
12:43 Смертельная авария произошла на ЕКАД с участием фуры
11:33 Площадь очага тления торфяника под Екатеринбургом снизилась до 20 гектаров
11:10 В Первоуральске ищут 42-летнюю женщину, пропавшую 29 сентября
09:58 Екатеринбуржцев предупредили о проверке сирен 5 октября
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