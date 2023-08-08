Ради празднования юбилея Екатеринбурга на день откроется самый маленький музей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В честь 300-летия уральской столицы ровно через неделю, 15 августа, в Историческом сквере города откроется самый меленький музей, какой только можно себе представить. Он проработает один день и уже вечером закроется на неопределённый срок.Анонимные художники, приложившие свои таланты к созданию самого маленького музея, по сути соорудили небольшой макет музейного зала, стены которого завешены картинами от пола до потолка. И это самые настоящие картины в золочённых рамках, только совсем крошечные, не более 4 сантиметров по самому большому краю полотна. Есть в самом маленьком музее и самые маленькие посетители — игрушечные человечки, расставленные по пространству миниатюрного зала.Впервые самый маленький музей был показан публика в мае этого года в рамках «Ночи музеев». Тогда его выставляли на Плотинке, возле Водонапорной башни. В День города увидеть его можно будет возле «Капсулы времени» в Историческом сквере. Где и когда он будет демонстрироваться в следующий раз — неизвестно, наверное, даже авторам проекта.