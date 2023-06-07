Возрастное ограничение 18+
Про подпольные рок-журналы свердловской эпохи напомнят в Ельцин Центре
Культура
Фото: Вечерние Ведомости
На завтра, 14 июня, в Ельцин Центре запланировано очередное мероприятие, посвящённое советской и постперестроечной рок-музыке. На сей раз в формате лекции будет раскрыта тема неофициальных, самиздатовских музыкальных журналов.
Лекцию «Московский рок-самиздат и рок-лаборатория: хроники конфронтации» прочтёт Сергей Гурьев, журналист, музыкальный критик и музыкант. Он напомнит слушателям о том, как в позднебрежневскую эпоху в СССР стали появляться машинописные журналы, в которых писали о квартирниках отечественных музыкантов и о творчестве музыкантов западных, ещё находившихся под запретом для советской аудитории. Многие меломаны тогда только из таких самописных изданий могли узнавать о современных направлениях в музыке, о талантливых рок-исполнителях, в большом количестве появлявшихся во всех республиках.
Одной из главных особенностей самиздатских рок-журналов была необычная, далёкая от официоза стилистика текстов. На страницах этой выходившей мизерным тиражом прессы авторами ставились языковые эксперименты и вырабатывались новые, яркие формы подачи информации, влияние которых ощутимо в современной российской прессе.
На лекцию Сергея Гурьева «Московский рок-самиздат и рок-лаборатория: хроники конфронтации» пройти можно будет бесплатно, но необходима регистрация на сайте Ельцин Центра. Начало в 19:00.
Лекцию «Московский рок-самиздат и рок-лаборатория: хроники конфронтации» прочтёт Сергей Гурьев, журналист, музыкальный критик и музыкант. Он напомнит слушателям о том, как в позднебрежневскую эпоху в СССР стали появляться машинописные журналы, в которых писали о квартирниках отечественных музыкантов и о творчестве музыкантов западных, ещё находившихся под запретом для советской аудитории. Многие меломаны тогда только из таких самописных изданий могли узнавать о современных направлениях в музыке, о талантливых рок-исполнителях, в большом количестве появлявшихся во всех республиках.
Одной из главных особенностей самиздатских рок-журналов была необычная, далёкая от официоза стилистика текстов. На страницах этой выходившей мизерным тиражом прессы авторами ставились языковые эксперименты и вырабатывались новые, яркие формы подачи информации, влияние которых ощутимо в современной российской прессе.
На лекцию Сергея Гурьева «Московский рок-самиздат и рок-лаборатория: хроники конфронтации» пройти можно будет бесплатно, но необходима регистрация на сайте Ельцин Центра. Начало в 19:00.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».