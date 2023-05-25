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Библиотека Белинского просит жителей Свердловской области показать Пушкина
Культура
Фото Антона Каптелова
Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В.Белинского объявила среди читателей начало флешмоба. Он называется «Покажи своего Пушкина» и приурочен к 224-летию со дня рождения гениального русского поэта и писателя.
Отмечается день рождения Пушкина 6 июня (26 мая по старому стилю). К этой дате библиотека предлагает всем желающим похвастаться своим Пушкиным. Для этого лишь надо опубликовать в любой из соцсетей опубликовать фотографию с книгой гения из личной библиотеки или любого предмета, с ним связанного. Фото следует сопроводить соответствующим хештегом — #ПокажиСвоегоПушкина. Благодаря этой строчке участники смогут находить подборку подобных снимков в Интернете. Самые интересные «пушкинские» фотографии будут опубликованы на сайте библиотеки.
Акция «Покажи своего Пушкина» для Белинки стала уже традиционным мероприятием. В прошлые годы участники флешмоба хвастались книгами Пушкина, живописными и графическими его портретами (иногда — самостоятельно и написанными), бюстами поэта.
Отмечается день рождения Пушкина 6 июня (26 мая по старому стилю). К этой дате библиотека предлагает всем желающим похвастаться своим Пушкиным. Для этого лишь надо опубликовать в любой из соцсетей опубликовать фотографию с книгой гения из личной библиотеки или любого предмета, с ним связанного. Фото следует сопроводить соответствующим хештегом — #ПокажиСвоегоПушкина. Благодаря этой строчке участники смогут находить подборку подобных снимков в Интернете. Самые интересные «пушкинские» фотографии будут опубликованы на сайте библиотеки.
Акция «Покажи своего Пушкина» для Белинки стала уже традиционным мероприятием. В прошлые годы участники флешмоба хвастались книгами Пушкина, живописными и графическими его портретами (иногда — самостоятельно и написанными), бюстами поэта.
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