О правилах пистолетной дуэли расскажут в библиотеке Белинского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На ближайшую пятницу, 28-е апреля Свердловская библиотека имени Белинского готовит лекцию про пистолетные дуэли в России. И это — вполне литературная тема, если вспомнить, например, трагедию на Чёрной речке.Название реки, на берегу которой прозвучал роковой для русской литературы выстрел, упоминается и в полном названии лекции — «Пистолетные дуэли в России. Черная речка — от трагедии к фарсу». Лектор, заведующий Музея истории и археологии Урала Константин Аникин расскажет о месте пистолетной дуэли в истории страны, напомнит слушателям литературные произведения, в которых такие поединки описывались наиболее ярко и высокохудожественно, и — возможно, кого удивит информацией о том, что Пушкин был не единственным классиком русской литературы, стрелявшимся под журчанье вод Чёрно речки.Для лекции о пистолетных дуэлях Белинка выделила зал отдела редких книг на первом этаже. Начало запланировано на 18:30.