Трогательную документалку про родину Шукшина покажут в Ельцин Центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Тем, кто пропустил прошлогодний показ документального фильма «Монета страны Малави» в рамках конкурса кинофестиваля «Россия», предоставляется возможность увидеть его-таки на большом экране.На следующей неделе, в субботу, 22-го апреля смешной и трогательный фильм, снятый на родине советского кинорежиссёра, сценариста, актёра и писателя Василия Шукшина, покажут в Ельцин Центре. Автор фильма, известный уральский кинематографист Алексей Федорченко («Первые на Луне», «Овсянки», «Война Анны») будет присутствовать на сеансе и расскажет о том, как проходили съёмки в алтайском посёлке, где ежегодно с широким размахом и народной фантазией празднуют день рождения прославленного земляка. Желающие смогут задать режиссёру фильма «Монета страны Малави» возникшие вопросы, ну, или просто поблагодарить его за доставленное удовольствие (а фильм вызывает исключительно положительные эмоции).Показ документального фильма Алексея Федорченко «Монета страны Малави» состоится в кино-конференц-зале Ельцин Центра в 19:00. Билеты можно приобрести заранее, на официальном сайте Ельцин Центра.