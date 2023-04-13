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Трогательную документалку про родину Шукшина покажут в Ельцин Центре

20.29 Четверг, 13 апреля 2023
Культура
Кадр из фильма Алексея Федорченко «Монета страны Малави»
Тем, кто пропустил прошлогодний показ документального фильма «Монета страны Малави» в рамках конкурса кинофестиваля «Россия», предоставляется возможность увидеть его-таки на большом экране.

На следующей неделе, в субботу, 22-го апреля смешной и трогательный фильм, снятый на родине советского кинорежиссёра, сценариста, актёра и писателя Василия Шукшина, покажут в Ельцин Центре. Автор фильма, известный уральский кинематографист Алексей Федорченко («Первые на Луне», «Овсянки», «Война Анны») будет присутствовать на сеансе и расскажет о том, как проходили съёмки в алтайском посёлке, где ежегодно с широким размахом и народной фантазией празднуют день рождения прославленного земляка. Желающие смогут задать режиссёру фильма «Монета страны Малави» возникшие вопросы, ну, или просто поблагодарить его за доставленное удовольствие (а фильм вызывает исключительно положительные эмоции).

Показ документального фильма Алексея Федорченко «Монета страны Малави» состоится в кино-конференц-зале Ельцин Центра в 19:00. Билеты можно приобрести заранее, на официальном сайте Ельцин Центра.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:53 ГИБДД выпустила предупреждение для свердловских водителей из-за снега
16:26 Начальника ГИБДД Ивделя задержали за получение взятки
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13:55 На берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге установили гигантскую голову младенца
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12:30 Компания подростков напала на детей в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга
12:04 В Екатеринбурге состоится молодежный фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt
11:41 Уголовное дело в отношении экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана* будут рассматривать 26 апреля
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