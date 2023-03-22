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Непростые моральные вопросы поднимут на лекции о полуживом в Музее истории Екатеринбурга
Культура
Фото: телеграм-канал Музея истории Екатеринбурга
Слышали ли вы о таком явлении, как био-арт? Если нет, лучшим способом восполнить пробел в познаниях станет посещение лекции «Живое, (не)живое, био-арт», которая пройдёт в основном здании Музея истории Екатеринбурга на улице Карла Либкнехта.
Модератором вечера выступит философ, ведущая «Death cafe» в Екатеринбурге, доцент кафедры социальной философии УрФУ Яна Макакенко, а лектором — ещё один доцент той же кафедры Дарья Томильцева. Вместе они попытаются порассуждать вместе с аудиторией о допустимости создавать объекты искусства с использованием живых клеток, о биоэтике и о новом течении в искусстве — био-арте. Вполне может быть, что для кого-то из слушателей эти темы станут выходом на ещё более сложные мысли о смерти и жизни.
Лекция «Живое, (не)живое, био-арт» запланирована на воскресенье, 2-ое апреля. Напомним, что в этот же день в Музее истории Екатеринбурга пройдёт ещё одно интересное мероприятие — мастер-класс мушкетёрства.
Модератором вечера выступит философ, ведущая «Death cafe» в Екатеринбурге, доцент кафедры социальной философии УрФУ Яна Макакенко, а лектором — ещё один доцент той же кафедры Дарья Томильцева. Вместе они попытаются порассуждать вместе с аудиторией о допустимости создавать объекты искусства с использованием живых клеток, о биоэтике и о новом течении в искусстве — био-арте. Вполне может быть, что для кого-то из слушателей эти темы станут выходом на ещё более сложные мысли о смерти и жизни.
Лекция «Живое, (не)живое, био-арт» запланирована на воскресенье, 2-ое апреля. Напомним, что в этот же день в Музее истории Екатеринбурга пройдёт ещё одно интересное мероприятие — мастер-класс мушкетёрства.
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