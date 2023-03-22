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Стать на время мушкетёром предлагает Музей истории Екатеринбурга

19.03 Понедельник, 27 марта 2023
Культура
Фото: официальный сайт клуба «NoName» / nn-hema-fencing-ekb.ru
Необычный мастер-класс готовится Музеем истории Екатеринбурга на второй день апреля. Участников его поучат... быть мушкетёрами.

Проведёт мастер-класс, получивший название «Время мушкетёров» тренер клуба исторического дуэльного фехтования «NoName» Евгений Аболонин. Он покажет несколько приёмов владения шпагой, расскажет о происхождении и значении слова «шпага», а также поделится многими интересными фактами о «носителях шпаги» — мушкетёрах. Нет сомнения, что занятие привлечёт большое внимание горожан, ведь для екатеринбуржцев (как и для россиян в целом) роман Александра Дюма про Д’Артаньяна десятилетиями остаётся одной из самых любимых, культовых книг.

Начало «урока мушкетёрства» — ровно в полдень. Желающих на время превратиться в мушкетёров просят захватить с собой удобную спортивную обувь.

Клуб исторического дуэльного фехтования «NoName» расположен в Екатеринбурге на улице Декабристов. В нём проходит подготовка спортсменов для участия в соревнованиях по историческому европейскому фехтованию. Среди дисциплин, помимо владения шпагой, — фехтование длинным мечом, саблей, рапирой и другими видами старинного холодного оружия.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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