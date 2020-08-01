В Екатеринбурге пройдет чемпионат России по парусному спорту

17:56 | 11.08.2020

Фото: ural-meridian.ru

В Екатеринбурге в акватории Верх-Исетского пруда с 11 по 16 августа пройдет чемпионат России по парусному спорту в дисциплине «матчевые гонки».



В столицу Урала съехались лучшие яхтсмены страны из Челябинской, Ростовской, Московской областей, а также из Санкт-Петербурга, Москвы и Саратова, сообщили в департаменте информполитики горадминистрации Екатеринбурга.



Оргкомитет чемпионата возглавил вице-президент Свердловской Федерации парусного спорта Юрий Крюченков, главным судьей состязания назначена судья всероссийской и международной категорий Анна Деянова. Кроме того, в оргкомитет вошли представители областных и городских органов власти, МЧС по Свердловской области и губернского яхт-клуба «Коматек».



Соревнования будут проходить каждый день в 10:00 по местному времени. Награждение победителей состоится в День города, 15 августа, в 17:00 по местному времени. Добавим, все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»