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21:36 | 9.08.2020

Фото: old.mirf.ru

Состояние уральского писателя Владислава Крапивина стало хуже после выписки из больницы

81-летнего уральского писателя Владислава Крапивина выписали из больницы после лечения пневмонии, однако родственники уверяют, что его состояние ещё хуже, чем было до больницы. Об этом рассказала Лариса Крапивина на своей странице на Facebook.

«15 июля мы отправили в больницу человека, который внезапно упал утром, встав с кровати. Он был в сознании, хотя и плохо разговаривал. И было ощущение, что это инсульт. Была срочно вызвана "скорая помощь". "Скорая" приехала очень быстро. Услышали, что у него небольшой кашель, ну, и вы сами понимаете, что они подумали»,- рассказала Лариса Крапивина.

Писателю сделали КТ головного мозга, легких, провели кардиограмму. Оказалось, 25% легких поражены из-за пневмонии. После этого Крапивина определили в палату интенсивной терапии, а затем, по словам Ларисы, в терапевтическом отделении «лечили уже и внезапно появившуюся внутримышечную гематому приводящей мышцы бедра справа, и начавшийся проявляться пролежень, но почему-то так и не долечили».

Лариса Крапивина уточнила, что писатель находится в сознании, но не может двигаться. Из больницы его выписали с гематомами и пролежнями.

«Сегодня мы имеем человека в сознании, который вообще не может двигаться. У него на ноге огромная гематома, вся нога синяя. В районе паха большая шишка. На спине пролежни. Все это вызывает адскую боль и мучения. Он все время просит пить. Ест с большим трудом, потому что идет рвота. С нами общается, но больше спит. И что теперь со всем этим делать не очень понятно»,- пишет Крапивина.

Родственники намерены приглашать врачей домой, чтобы долечивать Владислава Крапивина в собственной квартире, потому что от госпитализации он отказывается.

Как сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков, министр Андрей Карлов взял ситуацию под свой контроль.

"При необходимости будет оказан весь комплекс медицинской помощи [Владиславу Крапивину]", - сообщили Константин Шестаков.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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