Определены талисманы и логотип «Универсиды-2023»

18:50 | 7.08.2020

Фото: организаторы Универсиады-2023

Определены логотип и талисманы «Универсиды-2023», которая пройдет в Екатеринбурге. В конкурсе талисманов выбраны сразу три работы.



Жюри выбрало три талисмана из 200 претендентов. Авторы победивших работ – молодые студенты-дизайнеры Таисия Губина из Санкт-Петербурга, Влада Соболева из Уфы и Валентина Тищенко из Санкт-Петербурга.



– Наш преподаватель Ирина Петровна Кузнецова всегда говорит, что ходить в университет, слушать теорию и делать домашние задания – это хорошо, но работать по заказу куда лучше. Когда есть определенные требования и ты должен выполнить работу, каждую минуту ориентируясь на них, то прогресс и совершенствование идут быстрее. Нарабатывается навык, и ты становишься более востребованным, – рассказала Таисия Губина.



Планируется, что презентация талисманов пройдет на форуме «Россия – спортивная держава» в Екатеринбурге осенью 2020 года.



Кроме того, впервые логотип будет меняться в зависимости от контекста, так как он генерируется компьютерным скриптом из набора элементов, сохраняя привязку к латинской U – традиционной детали, которая объединяет все логотипы студенческих игр. В результате цвет каждого элемента будет зависеть от ситуации, в которой он применяется.



– Конечно, я надеялся на особый логотип для нашего турнира, но не ожидал, что он получится настолько современным. Он как будто опередил время и пришел из будущего. Думаю, с таким символом Студенческие игры 2023 года уверенно претендуют на звание самых передовых в истории Игр, – поделился руководитель дирекции Студенческих игр Александр Чернов.



Официально логотип представят во второй половине августа после его утверждения на заседании президиума ФИСУ.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»